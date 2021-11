Serie A, Salernitana-Juventus 0-2: decidono Dybala e Morata. Solo 0-0 tra Verona e Cagliari

Salernitana-Juventus e Verona-Cagliari hanno chiuso la prima parte della quindicesima giornata di Serie A, iniziata oggi pomeriggio con le vittorie di Atalanta e Fiorentina su Venezia e Sampdoria. Nonostante stia vivendo un momento piuttosto complicato fuori dal campo, è tornata alla vittoria la Juventus di Massimiliano Allegri: decisivi i gol di Paulo Dybala nel primo tempo e di Alvaro Morata nel secondo.

Pareggio a reti inviolate, invece, tra Verona e Cagliari: né gli uomini di Tudor né quelli di Mazzarri sono riusciti a trovare la via del gol e la gara è terminata con il risultato di 0-0 e quindi con un punto per parte, che serve però poco a Joao Pedro e compagni, penultimi in classifica.