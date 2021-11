Serie A, Milan ko in casa: 3-1 del Sassuolo in rimonta. Spezia-Bologna 0-1: decide Arnautovic

In scena alle 15.00 Milan-Sassuolo e Spezia-Bologna, sfide valide per la 14a giornata di campionato. A San Siro gli ospiti vincono 3-1 in rimonta: nel primo tempo Scamacca e l'autogol di Kjaer ribaltano l'iniziale vantaggio di Romagnoli (poi espulso al 77'), nella ripresa al 66' arriva il tris di Berardi. Successo in trasferta anche per il Bologna, avversario della Roma nel turno infrasettimanale: la squadra di Mihajlovic si impone 1-0 al Picco grazie alla rete di Arnautovic su calcio di rigore.

Con questo successo il Sassuolo sale a 18 punti in classifica, mentre la squadra di Pioli resta a 32, come il Napoli impegnato questa sera con la Lazio. 21 punti per il Bologna, mentre lo Spezia rimane a quota 11.