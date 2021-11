Serie A, l'Atalanta vince a Cagliari: 1-2 per gli uomini di Gasperini

Il match tra Atalanta e Cagliari ha concluso la seconda parte della 12esima giornata, che domani alle 12:30 continuerà con il match tra Roma e Venezia. Gli uomini di Gasperini hanno vinto 1-2 e sono saliti momentaneamente al quarto posto in classifica. È successo tutto nel primo tempo: Pasalic ha aperto le marcature, Joao Pedro ha trovato il gol del momentaneo pareggio e Duvan Zapata ha segnato il gol del definitivo vantaggio per il club bergamasco, finendo sul tabellino dei marcatori per l'ennesima volta in stagione.