Serie A: la Samp si rialza, 2-0 alla Salernitana. Colpo Venezia a Bologna

Terminate le due gare della tredicesima giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio. Successo pesante in chiave salvezza per la Sampdoria, che batte 2-0 in trasferta la Salernitana. La partita di fatto si decide nel finale della prima frazione, prima l'autorete di Di Tacchio (40'), poi il gol in contropiede di Candreva (43'). Nella ripresa annullata per fuorigioco a Caputo la rete del possibile 3-0. Tre punti che fanno respirare la formazione di D'Aversa che sale a 12 punti, mentre la Salernitana, agganciata dal Cagliari, scivola nuovamente in fondo alla classifica.

Bis del Venezia, che dopo aver battuto la Roma trova il secondo successo consecutivo sul campo del Bologna e la seconda vittoria in trasferta della stagione. I lagunari passano per 1-0 grazie alla rete di Okereke (61'). L'undici di Zanetti sale a 15 punti e aggancia il Sassuolo, mentre il Bologna resta a 18.