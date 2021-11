Serie A: la Lazio vince e scavalca la Roma. 1-1 tra Napoli e Verona

Pronostico rispettato per la Lazio che in uno dei due match delle 18 batte la Salernitana per 3-0. A firmare il successo dei biancocelesti sono, nell'ordine, Ciro Immobile, Pedro e Luis Alberto. La squadra di Maurizio Sarri si porta così a quota 21 punti in classifica, scavalcando la Roma che scivola sesta.

Inizio in salita per il Napoli, costretto ad inseguire l'Hellas Verona dopo il gol di Simeone al 13'. Il pareggio arriva 5 minuti più tardi con Di Lorenzo, ma il match si blocca sul punteggio di 1-1. Nemmeno le espulsioni di Bessa e Kalinic, rispettivamente all'88' e al 90+3', propiziano la rete del vantaggio della squadra di Spalletti, costretta così al secondo pari dall'inizio del campionato.