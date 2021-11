Serie A, la Juve vince con un gol nel finale di Cuadrado: 1-0 alla Fiorentina

Dopo il ko in casa del Verona, all'Allianz Stadium la Juventus vince 1-0 contro la Fiorentina nella 12a giornata di campionato. La partita resta in parità, 0-0, fino ai minuti di recupero quando al 91' Cuadrado batte Terracciano per il vantaggio dei bianconeri contro la Fiorentina in 10 dal 73' per l'espulsione per doppia ammonizione di Milenkovic.

Con questo successo la Juve di Allegri sale a 18 punti in classifica, a pari punti proprio con la squadra di Italiano e la Lazio, che domani affronterà la Salernitana, e a -1 dalla Roma e dall'Atalanta, attese rispettivamente dal Venezia e dal Cagliari.