Serie A, Juventus-Atalanta 0-1: colpo della Dea in trasferta grazie al solito Zapata

All'Allianz Stadium termina sul punteggio di 0-1 uno dei due big match di giornata. Tra Juventus ed Atalanta la differenza la fa il gol di Duvan Zapata al minuto 28. La partita non è stata spettacolare, ma piuttosto dura (9 ammoniti in totale). Nel finale clamorosa traversa di Dybala su punizione.

Con questa vittoria in trasferta gli uomini di Gasperini agganciano momentaneamente l'Inter al terzo posto in classifica e si portano a +6 sulla Roma, che affronterà domani il Torino. Continua invece il momento negativo della Juventus, che, dopo il pesante 4-0 contro il Chelsea, cade ancora e rimane in ottava posizione.