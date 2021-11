Serie A, Inter-Napoli 3-2: nerazzurri a -4 dalla vetta

Nel turno in cui si registra il primo ko in campionato del Milan, anche il Napoli raccoglie la prima sconfitta in questa Serie A: a San Siro l'Inter si impone per 3-2 e con questo successo sale a quota 28 punti in classifica, a -4 dalla vetta occupata proprio da Napoli e Milan.

All'iniziale vantaggio di Zielinski al 17' risponde Calhanoglu su calcio di rigore, prima del gol di Perisic al termine della prima frazione di gioco che vale il 2-1 per la squadra di Inzaghi. Nella ripresa Lautaro Martinez cala il tris e Mertens con una splendida rete accorcia le distanze. Forcing finale degli uomini di Spalletti, ma non basta: l'Inter vince 3-2.