Serie A: il Bologna torna a vincere, Cagliari battuto 2-0

Dopo 3 turni il Bologna torna all'appuntamento con la vittoria, mentre il Cagliari resta inchiodato all'ultimo posto. L'undicesimo turno di Serie A si chiude con la vittoria per 2-0 della formazione di Mihajlovic al Dall'Ara. Il Bologna sblocca il risultato al 49' con un gol di De Silvestri. Il bis, con il Cagliari rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Caceres (69'), arriva al sesto minuto di recupero con un contropiede finalizzato da Arnautovic (96').

Tre punti pesanti per il Bologna che sale a quota 15 punti e aggancia all'ottavo posto Verona, Fiorentina, Juventus ed Empoli, mentre il Cagliari resta in fondo alla classifica con soli 6 punti.