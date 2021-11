Serie A: goleada in rimonta per l'Atalanta, Spezia battuto 5-2

L'Atalanta apre il tredicesimo turno di Serie A con i fuochi d'artificio. I nerazzurri battono in rimonta lo Spezia e passano per 5-2 alla Gewiss Arena. Svantaggio iniziale per l'undici di Gasperini, dopo che Nzola (11') ha sfruttato un'incertezza di Musso per il gol del vantaggio degli ospiti. Pasalic (18') trova il pari dopo pochi minuti, poi Zapata su rigore (31') certifica il sorpasso. Ancora Pasalic (41') a chiudere definitivamente i conti nel primo tempo. Nella ripresa altri due gol Muriel (83') e Malinovski (89') e nel recupero Nzola (91') accorcia. Tre punti che permettono all'Atalanta di agganciare l'Inter al terzo posto a quota 25 punti.