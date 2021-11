Serie A, Empoli-Genoa 2-2: pareggio in extremis del Grifone grazie a Bianchi

È terminato sul punteggio di 2-2 il match tra Empoli e Genoa, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Al minuto 13 il Grifone è passato in vantaggio grazie al rigore del solito Criscito, ma nel secondo tempo gli uomini di Andreazzoli sono riusciti a ribaltare temporaneamente il risultato con le reti di Di Francesco e Zurkowski. All'89' gli ospiti però hanno trovato il gol del definitivo pareggio grazie a Bianchi. L'Empoli si porta così momentaneamente all'ottavo posto in classifica, mentre il Genoa sale in quindicesimo posizione in attesa delle altre partite.