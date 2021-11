Serie A, continua la crisi del Cagliari: 1-1 con la Salernitana, rossoblu raggiunti al 91'

Non conosce soste la crisi del Cagliari, sempre più ultimo in classifica. Nemmeno nello scontro diretto con la Salernitana l'undici di Mazzarri riesce a tornare alla vittoria. Finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza che apre la quattordicesima giornata di Serie A.

Dopo un primo tempo sterile il Cagliari ha trovato il vantaggio nel secondo tempo con un tap in sul primo palo di Pavoletti (73'). La beffa arriva al primo minuto di recupero, con Bonazzoli (91') che infila Cragno con una conclusione al volo su un cross dalla sinistra di Zortea. Tutto invariato sul fondo della classifica, dove Cagliari e Salernitana stazionano entrambe a 8 punti.