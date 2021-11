Roma-Torino, Mourinho e la tattica anti-Torino: «Il mio match analyst ha lavorato con Juric»

José Mourinho rivela dettagli sulla preparazione del match con il Torino. Il tecnico giallorosso ne ha parlato nella conferenza stampa postpartita. "I miei analisti sono molto bravi, uno di loro ha lavorato con me all'Inter e quando sono andato al Real Madrid è rimasto lì e poi è andato a lavorare con Juric. Per lui è stato molto facile aiutarmi a preparare la squadra, perché conosce le squadre di Juric meglio di chiunque altro".

Mourinho fa riferimento a Michele Salzarulo, match analyst che ha già collaborato con lui ai tempi dell'Inter ed è tornato a lavorare con lo Special One anche a Roma. Salzarulo era rimasto nel club nerazzurro fino al 2020, dove aveva l'incarico di capoanalista. Dopo l'addio all'Inter era ha lavorato con Juric al Verona, non seguendolo però nella sua avventura al Torino.