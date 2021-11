Roma-Torino, la moviola: rigore negato ai giallorossi per fuorigioco, 6 minuti di check al VAR per problemi tecnici

Roma e Torino in campo per la quattordicesima giornata di Serie A. Questi tutti gli episodi del match

35' - Calcio di rigore per la Roma. El Shaarawy entra in area e si accentra inseguito da Buongiorno, il difensore granata in scivolata manca il pallone e colpisce in pieno la gamba sinistra dell'attaccante giallorosso. Tutto sotto gli occhi dell'arbitro Chiffi, che indica il dischetto senza esitazioni. Prendono tempo invece nella Var Room per analizzare l'azione: lungo check che è durato 6 minuti e rigore poi annullato per una posizione di fuorigioco di Abraham nel corso dell'azione che ha portato al penalty. Il ritardo della decisione del VAR è dovuto a motivi tecnici. Gli ufficiali addetti Banti e Tolfo non hanno avuto da subito a disposizione le immagini dell'azione