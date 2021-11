Resa nota la lista dei convocati da mister Ivan Juric per la partita tra Roma e Torino, in programma allo Stadio Olimpico alle 18 di oggi. Come ampiamente preannunciato, non saranno della partita Rolando Mandragora, Cristian Ansaldi, Simone Verdi e Ricardo Rodriguez.

? | CONVOCATI Ecco i 23 calciatori scelti da mister Juric per #RomaTorino#SFT pic.twitter.com/l0o6wBiYGl — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 28, 2021