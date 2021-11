Roma-Milan: omesso dagli highlights del match il contatto Kjaer-Pellegrini (VIDEO)

Fa ancora discutere l'arbitraggio di Fabio Maresca in Roma-Milan, oltre che per il calcio di rigore dubbio concesso ai rossoneri per il fallo di Ibanez su Ibra, anche per il contatto al 95' tra Kjaer e Pellegrini, sfuggito al direttore di gara. A quanto pare l'intervento del danese è sfuggito anche in fase di montaggio degli highlights del match. Sia il canale della Lega di Serie A che Dazn, infatti, hanno omesso questo contatto finale che tanto sta facendo discutere.