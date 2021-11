Napoli, Politano: "Il campionato è lungo, ci sono squadre forti come Roma, Juve ed Atalanta"

RADIO KISS KISS NAPOLI - In vista della sfida contro l'Inter, l'attaccante del Napoli Matteo Politano ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica, in cui ha parlato anche delle rivali in campionato: "San Siro sarà pieno e si farà sentire. Ci aspetta una partita dura. L'Inter in casa è una squadra forte, ha grande entusiasmo. E anche se loro sono un po' distaccati da noi in classifica, restano i favoriti per lo scudetto. Ma il campionato è lungo e ci sono tante altre squadre forti, come la Roma, la Juventus, l'Atalanta. Il torneo è equilibrato, è presto per guardare la classifica".