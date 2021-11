Mourinho: 'no comment' per Conte e il Tottenham, nessun riferimento all'intervista di Pinto

"Passiamo alla prossima domanda". José Mourinho ha aperto così la conferenza stampa odierna alla vigilia di Genoa-Roma. Un 'no comment' arrivato alla prima domanda ricevuta, che faceva riferimento ad un'intervista rilasciata da Antonio Conte alla Gazzetta dello Sport. "Qui c'è tutto per lavorare al meglio ma c'è anche molto da fare. Bisogna avere pazienza e dovrà essere bravo a trovarla", il passaggio dell'intervista riferito a Mourinho dal cronista che ha tentato un parallellismo con la situazione attuale della Roma, tirando in ballo anche l'intervista di Tiago Pinto di questa settimana ("Non faremo un instant team").

Piccata la risposta (o meglio la 'non risposta') dello Special One, che però non faceva riferimento alle parole del gm giallorosso. Come trapela da Trigoria, il rifiuto di Mourinho era legato alle parole di Conte e alla situazione del Tottenham, ex squadra del tecnico giallorosso che ha preferito non rilasciare dichiarazioni al riguardo