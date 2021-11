Juventus: lesione al bicipite femorale sinistro per Chiesa. A rischio per la Roma

Brutta tegola per Massimiliano Allegri, che in un momento delicato per la sua Juventus perde anche Federico Chiesa. Come comunicato dai canali ufficiali del club bianconero l'attaccante "è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia".

A rischio la sua presenza, dunque, per la sfida contro la Roma, in programma per il prossimo 9 gennaio allo Stadio Olimpico.

(juventus.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE