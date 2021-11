Juventus: Danilo fuori 2 mesi. Salterà la Roma

La Juventus sarà senza Danilo per due mesi. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina il laterale presso il J-Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane, informa il club bianconero. Il giocatore difficilmente sarà dunque a disposizione per la sfida con la Roma in programma a gennaio.