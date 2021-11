Genoa: Sirigu out per Irlanda del Nord-Italia. Negativo al Covid-19, da valutare in vista della Roma

Continuano i problemi fisici per l'Italia di Roberto Mancini, attesa dalla sfida contro l'Irlanda del Nord decisiva per l'accesso al mondiale. Nella giornata di ieri, si è infatti fermato anche Salvatore Sirigu. Non sono stati resi noti i particolari dell’infortunio ma il giocatore farà ritorno a Genova, ed è quindi da valutare in vista della sfida contro la Roma al rientro dalla sosta.

"Salvatore Sirigu, portiere del Genoa, non ha seguito la Nazionale Italiana nella trasferta in Irlanda del Nord perché questa mattina ha avvertito alcuni sintomi influenzali. Il calciatore eseguiti i test è risultato negativo al Covid-19. Ora rientrerà a Genova per unirsi ai compagni rossoblù appena possibile", è quanto fa sapere il Genoa sulle condizioni di Sirigu con una nota ufficiale.

(genoacfc.it)

