Inter: risentimenti muscolari per Ranocchia e Darmian

Esami clinici strumentali per Matteo Darmian e Andrea Ranocchia questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. Per Matteo Darmian, si legge in una nota dell'Inter, si tratta di risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Per Andrea Ranocchia, la diagnosi è quella del risentimento muscolare all'adduttore breve della coscia destra. Le condizioni dei due nerazzurri saranno rivalutate tra qualche giorno. Sabato l'Inter sarà all'Olimpico per sfidare la Roma.