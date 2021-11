Sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, relative all'ultimo turno di Serie A. Nella Roma fermato per un turno Jordan Veretout. Ammonito nel corso della sfida con il Genoa e già diffidato, per il centrocampista francese è scattata in automatico la squalifica. Prima ammonizione per Felix Afena-Gyan, così come per il team manager giallorosso Valerio Cardini. Restano in diffida Abraham, Cristante, Karsdorp e Mancini.

(legaseriea.it)