Giudice sportivo: seconda ammonizione per Ibanez, prima per Kumbulla

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, sulle gare disputate ieri e valide per la 14a giornata di Serie A. In casa giallorossa seconda sanzione per Roger Ibanez e prima per Marash Kumbulla, entrambi ammoniti nel corso di Roma-Torino.

Nessun provvedimento, invece, per il club giallorosso per l'introduzione nell'impianto sportivo e l'utilizzo da parte dei sostenitori esclusivamente nel proprio settore di materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala).

(legaseriea.it)

