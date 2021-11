Giudice Sportivo: Atalanta 'graziata' per la monetina a Reina, 25 mila euro di multa

Solo una multa per l'Atalanta dopo quanto avvenuto nella partita con la Lazio di sabato scorso, quando il portiere biancoceleste Pepe Reina è stato colpito alla testa da una monetina lasciata dagli spalti della Gewiss Arena. 25 mila euro di multa è la sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Sanzione attenuata dal fatto che il club nerazzurro, "dissociandosi immediatamente dal comportamento incivile descritto nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale - si legge nel dispositivo - con la propria collaborazione fattiva ha contribuito all'individuazione dei responsabili". I responsabili sono stati rintracciati ieri dalla Questura di Bergamo e l'Atalanta ha già fatto sapere che si attiverà per la loro esclusione dallo stadio per le prossime gare.

(legaseriea.it)