Genoa: ufficiale il cambio di proprietà, firmato il closing con 777 Partners. Zangrillo il nuovo presidente

Non solo novità in panchina, con l'arrivo di Andriy Shevchenko. La partita con la Roma di domenica prossima sarà anche il primo match da club 'americano' per il Genoa. Sono arrivate anche le firme dal notaio e oggi il club rossoblu è ufficialmente di proprietà della Holding americana 777 Partners. Nel pomeriggio di oggi, in uno studio notarile di Milan, l'ex patron Enrico Preziosi e i rappresentanti della società, tra cui il manager Andres Blazquez, hanno firmato il closing che ha sancito il passaggio del 99,89% delle azioni.

Dopo la firma è arrivato anche il comunicato ufficiale del Genoa, che oltre al passaggio di consegne tra Preziosi (che resta però nel CdA) e il fondo statunitense ha annunciato anche il nuovo presidente: a guidare il club sarà il professor Alberto Zangrillo, già primario del San Raffaele di Milano e medico personale dell'ex premier Silvio Berlusconi.