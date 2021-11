Genoa: Shevchenko è il nuovo allenatore, debutto contro la Roma (FOTO)

Dopo l'esonero di Ballardini, il Genoa sceglie Andriy Shevchenko come nuovo allenatore. Lo annuncia il club rossoblù con una nota ufficiale: "Benvenuto, mister Shevchenko! Il Genoa CFC annuncia che Andriy Shevchenko ha raggiunto un accordo con 777 Partners e guiderà il Grifone fino al 30 giugno 2024. Shevchenko da calciatore ha vinto, tra le altre cose, il Pallone d’Oro nel 2004 e la Champions League nel 2003. Nella sua carriera da allenatore ha guidato la Nazionale Ucraina dal luglio 2016 fino allo storico piazzamento nelle prime otto squadre d’Europa a Euro2020. Il Genoa CFC e 777 Partners accolgono calorosamente mister Shevchenko e gli augurano un lavoro fruttuoso alla guida del club più antico d’Italia".

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali a Marassi andrà in scena Genoa-Roma, in programma il 21 novembre alle 20.45.

(genoacfc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE