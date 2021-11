Anche il Genoa prosegue il lavoro in vista della sfida contro la Roma in programma domenica sera a Marassi. La squadra, come mostra il club con un video su Twitter, agli ordini di Shevchenko si è allenata al Centro sportivo Signorini: seduta in campo per i rossoblù, da valutare le condizioni di Caicedo e Criscito, da ieri alle prese con problemi muscolari.

?? Le immagini dell'allenamento di oggi al Centro Signorini pic.twitter.com/shKUaCg3zN

— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 17, 2021