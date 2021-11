GENOA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Difesa più a 3 che a 4, Zaniolo la chiave di volta

LAROMA24.IT - Ripartire da Genova. Per rilanciarsi dopo una serie di risultati non esaltante e tamponare con la medicina dei punti le emergenze di formazione con cui si trova a dover fare i conti Josè Mourinho. Ma le incognite non sono poche, ed il tecnico della Roma lo ha chiaramente ammesso nella conferenza stampa della vigilia. Le incertezze cominciano dal reparto arretrato, provato con una linea a 3 in settimana e che forse verrà rivoluzionato all'ultimo.

Le ultime defezioni, quelle di Cristante e Villar per Covid, non aiutano a chiarire le ipotesi di formazione, con Pellegrini che potrebbe arretrare di qualche metro per dare qualità in costruzione.

Zaniolo la chiave: il classe '99 potrebbe giocare da unico trequartista dietro le 2 punte, o come esterno di destra di un centrocampo a 4. Più remota la possibilità di un 4-2-3-1.





LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Shomurodov.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Shomurodov.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-4-2): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Ibanez; Zaniolo, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy; Shomurodov, Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Shomurodov.

TUTTOSPORT (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Shomurodov.

IL ROMANISTA (4-4-2): Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Ibanez; Zaniolo, Veretout; Pellegrini, El Shaarawy, Abraham; Shomurodov.