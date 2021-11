Finita la sosta per le Nazionali, la Roma di Josè Mourinho torna in campo per la tredicesima giornata di Serie A. Avversario di serata il Genoa. Di seguito gli episodi arbitrali del match di Marassi:

13' - Gioia strozzata in gola per Henrikh Mkhitaryan, che insacca dal limite dell'area per poi vedere annullata la rete del vantaggio romanista. Secondo Irrati - decisione poi confermata dal Var - il gol era infatti viziato da un tocco di mano di Tammy Abraham.