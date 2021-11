Genoa-Roma: Felix bacia lo stemma e corre verso Mourinho dopo la rete del vantaggio (FOTO)

La mossa che non t'aspetti, ma che alla fine si rivela vincente: Felix Afena-Gyan sblocca Genoa-Roma finalizzando una bellissima azione messa in piedi da Henrikh Mkhitaryan, ma quella del ghanese non è un'esultanza come tutte le altre. Dopo il gol il classe 2003 è corso verso la panchina a cercare Josè Mourinho, vero e proprio artefice dell'entrata in scena del ragazzo nella sfida contro il Cagliari. Ma non solo: Felix ci ha tenuto a baciare lo stemma della Roma sulla propria maglia.