Genoa-Roma: convocato anche Smalling, partirà con la squadra

Vista anche l'emergenza dettata dal forfait improvviso di Cristante, Mourinho corre ai ripari. Per la partita di domani con il Genoa il tecnico giallorosso ha arruolato anche Chris Smalling. Lo stesso Mourinho, alla fine della conferenza stampa, ha svelato la data del rientro: "Magari domani...". Una battuta che poi ha rivelato le reali intenzioni dello Special One.

Il difensore inglese è stato convocato per la trasferta di Genova, nonostante non abbia del tutto recuperato dal suo infortunio. Questa settimana Smalling ha continuato a lavorare a parte e il possibile rientro era atteso infatti per il match con il Torino della prossima settimana. L'emergenza in casa Roma ha fatto il resto e quindi il difensore inglese partirà con la squadra, pur se appare difficile anche solo vederlo in panchina.