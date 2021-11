Tra le molte assenze per infortunio prosegue il lavoro del Genoa verso la sfida contro la Roma in programma a Marassi domenica sera. A due giorni dalla partita valida per la 13a giornata di campionato, nella seduta odierna è andato in scena un colloquio tra il neo tecnico Shevchenko e Goran Pandev, come mostra il club ligure su Twitter.