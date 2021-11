Dal Pino: "Non è possibile vedere il 100% del pubblico nei cinema e solo il 75% negli stadi"

GR PARLAMENTO - «Non è possibile vedere nei cinema al chiuso il 100% del pubblico e negli stadi avere solo il 75%. Il derby tra Milan e Inter di ieri è stato un grande spot, peccato non ci sia stato il 100% di pubblico così come è un peccato che l'Italia, nella sfida decisiva contro la Svizzera, non potrà avere il pieno supporto dell'Olimpico». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, ai microfoni de «La Politica nel pallone» su Gr Parlamento. «Abbiamo meno contagi e siamo più avanti nella vaccinazione di Inghilterra e Spagna, che hanno aperto al 100% da mesi. Il derby di ieri sera avrebbe potuto fatturare 1,5 mln in più - ha proseguito Dal Pino -. Non abbiamo chiesto ristori, ma solo la rateizzazione dei contributi fiscali della seconda parte del 2021. Nuovi stadi? Non è possibile scontrarsi con la burocrazia. Bisogna eliminare la demagogia rispetto al calcio, bisogna iniziare a guardare a questo sport come una industria che può aiutare a livello economico», ha concluso.