Bologna, stop di 3 settimane per De Silvestri: a rischio per il match contro la Roma

Brutte notizie per Mihajlovic, infatti dovrà fare a meno di uno dei migliori giocatori del Bologna in questa stagione, ovvero Lorenzo De Silvestri. Il difensore è stato sostituito all'intervallo del match contro la Sampdoria a causa di un infortunio ed oggi il club felsineo ha annunciato tramite un comunicato le sue condizioni: "Gli esami cui è stato sottoposto Lorenzo De Silvestri hanno evidenziato una lesione di primo grado del semimembranoso della coscia destra, con tempi di recupero di circa 3 settimane". Il giocatore rischia di saltare la sfida contro la Roma in programma mercoledì 1 dicembre alle ore 18:30.

(bolognafc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE