Bologna: De Silvestri in parte in gruppo. Domani alle 10 la conferenza stampa di Mihajlovic

Il Bologna, dopo la vittoria contro lo Spezia, è tornato questa mattina ad allenarsi in vista della sfida contro la Roma in programma mercoledì alle 18.30 allo Stadio Dall'Ara. Seduta di scarico in palestra per i titolari, lavoro più intenso in campo per gli altri con partitella conclusiva. Lorenzo De Silvestri si è allenato in parte con i compagni.

Domani, alla vigilia del match, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. L'allenatore Sinisa Mihajlovic parlerà alle 10 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.

(bolognafc.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE 1 - 2