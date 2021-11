Brutte notizie per Giampiero Gasperini: una tra le pedine più preziose dell'Atalanta subisce infatti una ricaduta. Si tratta di Robin Gosens, che aveva accusato un problema alla coscia un paio di mesi fa. Per il laterale tedesco si parla di altri 2 mesi lontano dal campo, dato che lo esclude da un eventuale recupero per Atalanta-Roma, in programma il prossimo 18 dicembre al Gewiss Stadium.

(gianlucadimarzio.com)

