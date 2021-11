Abraham: primo attaccante inglese con 4 reti in un singolo campionato di A dopo Bothroyd

Serata speciale per Tammy Abraham, che segna il gol della vittoria della Roma sul Torino. Quarta rete del numero 9 giallorosso in questa Serie A, che gli permette di sfatare un tabù in piedi dalla stagione 2003/2004. L'ex Chelsea è infatti il primo attaccante inglese a mettere a segno almeno 4 centri nel campionato italiano dopo Jay Bothroyd, che ci riuscì con la maglia del Perugia.