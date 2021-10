VIDEO - Olimpico verso il sold out per Roma-Empoli, Mourinho: «Dimostrazione di romanismo»

Quasi 30 mila biglietti venduti, tifosi dell'Empoli "sfrattati" dal settore ospiti e ricollocati in Monte Mario per l'occasione. L'entusiasmo dei tifosi della Roma non conosce battute d'arresto e domani l'Olimpico si avvicina al sold out. José Mourinho ovviamente apprezza: «Non posso parlare per loro, ma li ringrazio, hanno appoggiato dal primo giorno sia me e sopratutto la squadra, che è più importante di me. Una dimostrazione chiara di romanismo, dico sempre che è facile essere tifoso di una squadra che vince sempre, difficile farlo per una squadra che vive un momento difficile o che non vince dei titoli»

«Per me è anche una dimostrazione di fiducia nell'atteggiamento della squadra - continua - . Abbiamo perso 2 partite su 10, ma in quelle 2 occasioni abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, abbiamo messo in campo qualità impegno totale. E penso che ai tifosi tutto questo sia piaciuto. Magari sbaglio ma questa empatia si fonda sul profilo della nostra squadra. Abbiamo finito le 2 partite che abbiamo perso con 8 attaccanti e nella metà campo avversaria, cercando il gol... Questo la gente l'ha capito».