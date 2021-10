VIDEO - Mourinho: "Un piacere ritrovare Allegri ma nessuna sfida con lui, domani è Juve-Roma"

Prima un pensiero sul concetto risultatisti-giochisti, poi un commento sull'avversario in panchina, Massimiliano Allegri. "Risultatisti-giochisti? È un concetto un po' strano, di solito quelli chiamati risultatisti sono quelli che vincono - dice José Mourinho alla vigilia di Juve-Roma in conferenza stampa -. E sembra una cosa negativa, ma è il contrario. Non puoi chiamare risultatista uno che non ha mai vinto. È un concetto sbagliato. Io e Max (Allegri, ndr) abbiamo vinto qualcosa, questo deve essere visto in modo positivo. Grazie a Dio che possono chiamarmi così".

"Non è una sfida tra me e Max, ma è Juventus-Roma e nel passato Juve-Manchester United, Inter-Cagliari. Sarà un piacere salutarlo prima e dopo la partita al 200%, c'è rispetto e stima. Siamo stati insieme tante volte in questi 10 anni nelle riunioni della Uefa, di club di Champions, in Svizzera e a Nyon, a cena e a pranzo - aggiunge parlando di Allegri -. Non si può dire grande amicizia perché il contatto non è sufficiente per questo, ma mi piace Max come persona e abbiamo un buon rapporto, sarà un piacere stare con lui. Sono ovviamente felice che sia tornato a lavorare perché per un allenatore come lui è stato troppo tempo di vacanza".