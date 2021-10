VIDEO - Mourinho: "Nessun problema con Orsato"

Dal direttore di gara che arbitrerà il match, Daniele Orsato, fino all'Allianz Stadium, José Mourinho ne parla in conferenza stampa pre Juventus-Roma. "Partiamo dall'arbitro, che è Orsato. Ma parlo di tutti gli arbitri: prima della partita sono sempre contento dell'arbitro, non mi interessano il passato e i risultati precedenti. A volte prima di una partita neanche sono interessato a sapere chi è l'arbitro - afferma il portoghese -. Mi fido di tutti, parto dal principio che sono tutti bravi e tutti vogliono fare bene. Con un uomo dell'esperienza di Orsato sono tranquillo e felice. Dopo la partita qualche volta loro sbagliano e qualche volta non sono ovviamente felice, la critica esce ma come critica normale. Il punto di partenza è che prima della partita sono sempre contento dell'arbitro e domani non sarà diverso. Orsato ha tanti anni di esperienza e non ho nessun tipo di problema".

"L'accoglienza allo Stadium magari sarà quella di sempre, magari sarà diversa, non lo so. L'ultima volta alla fine della partita ho avuto una reazione che è stata un po' criticata e l'ho trovato strano perché ci si è dimenticati di quello che è successo per 90 minuti - conclude lo Special One sui precedenti allo stadio bianconero -. La gente ha pensato solo alla reazione emotiva di 10 secondi e ha dimenticato 90 minuti di partita. Oggi si parla tanto di un certo tipo di atteggiamento e di rispetto con la gente, in quella partita si è dimenticato tutto. Ma va bene, sono nel calcio da tanti anni e non è un dramma".