VIDEO - Mourinho: "Mancano dei ricambi in alcune posizioni. Domani in panchina ci saranno giocatori di 17,18 e 19 anni"

José Mourinho oggi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli, valido per la nona giornata di Serie A. L'allenatore portoghese si è soffermato sulla qualità della rosa della Roma, facendo paragoni sulla profondità delle altre squadre rispetto a quella giallorossa, che è composta da moltissimi giovani. Ha poi voluto difendere nuovamente Tiago Pinto ed i Friedkin per il grande lavoro che stanno svolgendo, lanciando anche alcuni segnali in vista del mercato di gennaio. Queste le sue parole: "Quando abbiamo fatto 4 vittorie in 4 partite, una roba così, ho parlato scherzando, ma io non scherzo mai perché anche scherzando il messaggio ha un obiettivo, di San Pietro. Faccio un esempio con Max Allegri che non si arrabbia con me: se Chiellini è infortunato gioca de Ligt, se Alex Sandro è stanco gioca De Sciglio. Potrei dire anche Simone Inzaghi. Noi in qualche posizioni abbiamo soluzioni di livello, ma in altre no. Non c'è da nascondersi. Questo significa che una cosa è una squadra, un'altra cosa è la rosa. Stiamo costruendo una squadra, ma abbiamo bisogno di costruire una rosa e per farlo serve più mercato, più finestre di mercato e più soldi. I proprietari stanno facendo uno sforzo incredibile per migliorare questo club a tutti i livelli, è gente che deve essere rispettata. Quando leggo, anzi mi dicono perché io non leggo niente, che viene scritto che ho un problema io dico di no, dico di aver rispetto. Non parlo di me, oggi sono io e domani un altro allenatore: i tifosi devono rispettare gente come i Friedkin e Tiago Pinto per il lavoro di costruzione che stanno facendo per il futuro del club. Mia mamma dice che quando si invecchia, si perdono i filtri. Ci sono tanti con le tasche piene di commissioni, di doppie commissioni, poi arrivederci a tutti. Dove sono loro? Hanno cambiato il telefono, non li trovi. E chi paga? Paga Friedkin, paga Tiago e paga Mourinho che va in panchina. Il mio lavoro è essere onesto: giovedì è responsabilità mia, lasciate Friedkin e Tiago Pinto in pace che stanno facendo un lavoro fantastico. Se pensano di potermi aiutare un pochino di più a gennaio e in estate, bravi e grazie mille. Ma sono qui con loro. Domani vedrete la nostra panchina domani: non ci sono giocatori scarsi, ma ci sono bambini di 17, 18 e 19 anni. Missori è in panchina domani".