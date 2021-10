VIDEO - Mourinho e il rinnovo di Pellegrini: «La scelta giusta per lui e per la Roma»

Era stato lo stesso José Mourinho a caldeggiare il suo rinnovo di contratto, ufficiale ormai da poche ore. Lorenzo Pellegrini ha prolungato fino al 2026 e il tecnico giallorosso ne ha parlato in conferenza stampa: "Dal momento che avevo sentito che i Friedkin non volevano perderlo, per le sue qualità e per quello che significa, un ragazzino romano e romanista, nato e cresciuto qui, che ho scelto come capitano... Era tutto chiaro. Lo stesso Lorenzo me l'ha detto in faccia: "Resto sicuro, al 100%, anche senza accordo". Dopo era tutto nelle mani di Pinto e del suo procuratore, era un processo che poteva durare anche un giorno o una settimana in più ma si sapeva che sarebbe finita così. Per me è la decisione giusta per la società e lo è anche per Lorenzo".

"Per noi come squadra è importante questa stabilità - ha proseguito - Io sono qui per tre anni e non voglio andare altrove, lui è qui per restare e con Mancini e Cristante crea un nucleo di italiani che costruisce il gruppo, anche dal punto di vista emotivo. Siamo insieme, lavoriamo insieme e arriveremo dove vogliamo con tranquillità".