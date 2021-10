VIDEO - Mourinho: "Domani sarà difficile anche per il Napoli. Preferisco perdere una partita 6-1 che 6 partite 1-0, ma non dimentico il Bodø/Glimt"

José Mourinho oggi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli, valido per la nona giornata di Serie A. L'allenatore portoghese ha parlato della sfida contro Spalletti, senza dimenticare però la partita contro il Bodo/Glimt. Queste le sue parole: "Non sono scaramantico e non penso a questo tipo di situazioni. Per me è tutto molto obiettivo e pragmatico. Non mi interessa quello che abbiamo fatto tre giorni fa. È una partita contro grande squadra con un grande allenatore, tutte le cose ovvie che si devono dire perché sono la realtà. È una partita difficile per noi e non credo sarà facile per loro: la Roma ha grandi giocatori e un grande allenatore. Ho un piacere tremendo di ridere e salutare Spallettone prima e dopo la partita. Siamo amici e ridiamo sempre. La partita di giovedì non si dimentica. Preferisco perdere questa perché penso di ottenere punti sufficienti per continuare in Conference League: è una sconfitta che dal punto di vista dei punti non è un dramma, giochiamo in casa due partite, penso ci qualificheremo. E penso che siamo candidati per arrivare fino alla fine nella competizione. Preferisco perdere una partita per 6-1 che 6 partite per 1-0, ma non si dimentica".