Venezia: stop di 3 settimane per Johnsen. A rischio per il match contro la Roma

Dennis Johnsen, giocatore del Venezia, si era infortunato durante il match contro la Fiorentina. La società veneta ha spiegato in un comunicato ufficiale le condizioni del ventitreenne ed anche i tempi di recupero: "L’esplorazione chirurgica della ferita retromalleolare peroneale destra di Dennis Johnsen, eseguita presso il Policlinico San Marco di Mestre dal Dott. Andrea Postorino in presenza del medico sociale Dott. Filippo Vittadini, non ha evidenziato alcuna lesione tendinea. I tempi di recupero sono stimati in circa 3 settimane". Il norvegese quindi resta a rischio per la sfida contro la Roma, che si giocherà il 7 novembre alle 12:30.

(veneziafc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE