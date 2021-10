Roma-Napoli: è sold out. Il club su Twitter: "Grazie a tutti i tifosi giallorossi" (VIDEO)

Ci sarà il tutto esaurito per la gara tra Roma e Napoli fissata per il pomeriggio di oggi - fischio di inizio alle ore 18 - allo Stadio Olimpico. Ad annunciare il sold-out è proprio il club giallorosso, che attraverso il proprio profilo Twitter ringrazia così i propri tifosi: "Roma-Napoli è sold out! Grazie a tutti i tifosi giallorossi". Il messaggio è corredato da un video registrato nel pre Roma-Empoli di quest'anno, quando lo stadio ha intonato le note dell'inno giallorosso.