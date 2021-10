José Mourinho torna a guidare la Roma in panchina, dopo il turno di squalifica scontato a Cagliari, e torna a parlare ai cronisti: domani alle 15.00, alla vigilia della sfida con il Milan valida per l'11a giornata di campionato e in programma domenica sera all'Olimpico, il tecnico portoghese interverrà in conferenza dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria.