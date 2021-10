Serie A: Venezia-Fiorentina 1-0. Decide Aramu

Colpaccio casalingo del Venezia, che nel posticipo del lunedì sera di questa ottava giornata di Serie A piega la Fiorentina di Italiano. Finisce 1-0, con Mattia Aramu che sblocca al minuto 36 e decide l'incontro. C'è spazio anche per l'espulsione di Riccardo Sottil, che già ammonito commette fallo da terra su Okereke al 77'. Gli uomini di Paolo Zanetti balzano così in quindicesima posizione in classifica, portandosi a quota 8 punti. Fiorentina invece al nono posto, con 12 punti.