Serie A, Torino-Sampdoria 3-0: a segno Praet, Singo e Belotti

Dopo il pareggio per 2-2 tra Atalanta e Lazio e la vittoria dell'Hellas Verona sulla Juventus per 2-1, è stato il turno di Torino e Sampdoria, che hanno chiuso la prima parte dell'undicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Juric hanno battuto i doriani con il risultato di 3-0. Al 17esimo minuto del primo tempo Dennis Praet ha aperto le danze e al 52esimo del secondo tempo Singo ha segnato il gol del raddoppio. Ha chiuso definitivamente il match Andrea Belotti, che al 92esimo minuto ha segnato il gol del 3-0. Nulla da fare per gli uomini di D'Aversa, rimasti anche in 10 nel secondo tempo a causa dell'espulsione di Adrien Silva.