Serie A: tonfo Lazio, a Verona 4-1 per gli uomini di Tudor. Fiorentina batte Cagliari 3-0

Terminati anche i match di Serie A giocati alle ore 15:00, che vedevano impegnate Verona e Lazio e Fiorentina e Cagliari. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno subito una pesante sconfitta per 4-1, in un match quasi sempre senza storia in favore della squadra allenata da Igor Tudor: decisivo Giovanni Simeone, marcatore delle 4 reti dei veronesi, inutile il gol del momentaneo 2-1 firmato da Ciro Immobile.

Vittoria importante per la Fiorentina di Italiano, che ha battuto il Cagliari di Mazzarri per 3-0, grazie ai gol su rigore di Biraghi, al gol di Nico Gonzalez e alla magia su punizione di Dusan Vlahovic.

Con i risultati maturati nei match di oggi pomeriggio il Verona si è portato a 11 punti e la Fiorentina a 15 punti, agganciando l'Atalanta e momentaneamente la Roma.